«Не хочешь воевать – переплывай Тису и ищи другое гражданство»: нардеп Кривошеев высказался о нежелающих идти на войну

Игорь Кривошеев добавил, что сам он «совершенно готов воевать».

Фото: facebook.com/ihor.kryvosheyev

Мужчины, которые не готовы присоединиться к войне против рф, должны «искать себе другую страну». Об этом заявил народный депутат Игорь Кривошеев в эфире «УП Live».

«Мы должны этой стране. Возможно, своя жизнь. Я лично не радуюсь надеждам, что я смогу как-то избежать этой войны, я склоняюсь к тому, что мне тоже придется воевать в этой войне», – заявил нардеп.

Парламентарий высказал мнение, что война не завершится через 1-2 года. По его словам, это «экзистенциальный конфликт».

«Все мужчины в Украине должны понимать, что мы сражаемся за наше право на существование. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то нужно искать себе другую страну, откровенно говоря. Если вы не берете на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство», – сказал Кривошеев.

В то же время нардеп добавил, что сам он «совершенно готов воевать».

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