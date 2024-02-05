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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

«Не хочешь воевать – переплывай Тису и ищи другое гражданство»: нардеп Кривошеев высказался о нежелающих идти на войну

18:55, 5 февраля 2024
Игорь Кривошеев добавил, что сам он «совершенно готов воевать».
«Не хочешь воевать – переплывай Тису и ищи другое гражданство»: нардеп Кривошеев высказался о нежелающих идти на войну
Фото: facebook.com/ihor.kryvosheyev
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Мужчины, которые не готовы присоединиться к войне против рф, должны «искать себе другую страну». Об этом заявил народный депутат Игорь Кривошеев в эфире «УП Live».

«Мы должны этой стране. Возможно, своя жизнь. Я лично не радуюсь надеждам, что я смогу как-то избежать этой войны, я склоняюсь к тому, что мне тоже придется воевать в этой войне», – заявил нардеп.

Парламентарий высказал мнение, что война не завершится через 1-2 года. По его словам, это «экзистенциальный конфликт».

«Все мужчины в Украине должны понимать, что мы сражаемся за наше право на существование. Если они не готовы присоединиться к войне тем или иным способом, то нужно искать себе другую страну, откровенно говоря. Если вы не берете на себя эту ответственность, есть возможность переплыть Тису и искать другое гражданство», – сказал Кривошеев.

В то же время нардеп добавил, что сам он «совершенно готов воевать».

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