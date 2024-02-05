«Не хочеш воювати – перепливай Тису та шукай інше громадянство»: нардеп Кривошеєв висловився про небажаючих йти на війну

Ігор Кривошеєв додав, що сам він «абсолютно готовий воювати».

Фото: facebook.com/ihor.kryvosheyev

Чоловіки, які не готові долучитися до війни проти рф, мають «шукати собі іншу країну». Про це заявив народний депутат Ігор Кривошеєв у ефірі «УП Live».

«Ми винні цій країні. Можливо, своє життя. Я особисто не тішуся надіями, що я зможу якось уникнути цієї війни, я схиляюся до того, що мені теж доведеться воювати в цій війні», – заявив нардеп.

Парламентар висловив думку, що війна не завершиться через 1-2 роки. За його словами, це «екзистенційний конфлікт».

«Усі чоловіки в Україні повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо вони не готові долучитися до війни у той чи інший спосіб, то треба шукати собі іншу країну, відверто кажучи. Якщо ви не берете на себе цю відповідальність, є можливість переплисти Тису і шукати собі інше громадянство», – сказав Кривошеєв.

Водночас нардеп додав, що сам він «абсолютно готовий воювати».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.