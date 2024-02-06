Верховна Рада ухвалить зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо управління державними компаніями

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

На засіданні 5 лютого Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» №5593-д.

Голова Комітету Дмитро Наталуха відзначив, що його прийняття є однією із ключових умов для продовження отримання фінансової підтримки від наших міжнародних партнерів, Європейського Союзу і МВФ та висловив надію, що законопроект буде підтриманий парламентом вже найближчим часом.

За його словами, це нарешті дозволить впровадити всі необхідні інструменти для встановлення прозорого та ефективного управління державними компаніями. Проект був підготовлений у чіткій координації з міжнародними інвесторами.

«Законопроект №5593-д допоможе вирішити проблему, коли держава є неефективним власником державних підприємств. Адже наявне сьогодні поєднання в одній особі функцій власника, управлінця та контролера є неефективним і містить багато корупційних ризиків. Цей законопроект і пропоновані ним зміни збільшать інвестиційну привабливість підприємств державного сектору. Комітет провів велику роботу щодо зняття всіх дискусійних моментів у названому законопроекті, але при цьому гармонізувавши його з принципами ОЕСР», – прокоментував заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Дмитро Наталуха подякував усім, хто долучився до роботи над цим законопроєктом, зокрема міжнародним партнерам, зокрема Посольству США, Представництву Євросоюзу, Європейському банку реконструкції та розвитку, Міжнародному валютному фонду, а також ОЕСР та незалежному консультанту з корпоративного управління.

Прикметно, що даний проект є у «Плані реформ від США».

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Координаційна платформа донорів отримала лист від заступника радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майка Пайла із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. Цей лист також відправили прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу Президента. В документі вказали низку змін по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, рік, 18 місяців.

Серед реформ, від яких залежить подальше надання допомоги, вказано: «Прийняти закон про корпоративне управління державними підприємствами (законопроект 5593-д) відповідно до рекомендацій ОЕСР до осені 2023 року, щоб забезпечити прозоре та засноване на заслугах висування, відбір та перепризначення висококваліфікованих незалежних професіоналів на посади членів наглядових рад ДП та запровадити процедуру щорічного оцінювання наглядових рад (запобігання усуненню членів наглядових рад у довільному порядку)».

Цей законопроект разом з його номером безпосередньо вказаний у розділі «Реформи, пов’язані з умовами допомоги США».

Що пропонується законопроектом

Проект №5593-д зареєстрували ще у липні 2021 року.

При цьому спочатку його було зареєстровано в іншій редакції №5593 за ініціативою народних депутатів України Давида Арахамії, Роксолани Підласої, Олександра Корнієнка та ін. Однак згодом голова Комітету Дмитро Наталуха із колегами зареєстрували доопрацьований законопроект №5593-д.

Отже, пропонується внести зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу України, а також законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про Кабінет Міністрів України», «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і

розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності;

оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;

призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради.

Передбачається, що Кабінет Міністрів погоджуватиме рішень наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників щодо державних господарських об'єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими він здійснює

дивіденди мають затверджуватися суб’єктом управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики

визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;

надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній, а також повноваження щодо затвердження Політику винагороди керівників державних компаній.

При цьому фінальна редакція законопроекту після опрацювання робочими групами ще невідома.

Раніше підготовку даного законопроекту прокоментувала «Судово-юридичній газеті» голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

Автор: Наталя Мамченко

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