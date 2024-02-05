«Думав, що буде 50 тисяч», — Павло Зібров назвав розмір своєї пенсії

Співак служив в Афганістані та при цьому, має невеликий розмір пенсії.

Український співак Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії. Також зізнався, як отримав статус учасника бойових дій. 66-річний народний артист України в інтерв’ю «Люкс FM» зізнався, скільки грошей отримує від держави.

Співак розповів, що пенсія йому нараховувалася за вислугою років. Окрім того, він – народний артист України, тож має певний відсоток надбавки, також має статус учасника бойових дій через війну СРСР в Афганістані та грамоти «За заслугу». Однак це не вплинуло на розмір його пенсії.

З'ясувалося, що артист від держави отримує 7500 гривень. Він зазначив, що сума пенсії не залежить від того, чи є людина народним артистом. Має значення лише досвід роботи та внески до пенсійного фонду. Водночас, за словами виконавця, в нього є надбавка близько 20%.

«Я думав, що все сумують, підраховують, бо я учасник бойових дій в Афганістані, 45 років тому воював, і Народний артист, і за грамоти, заслуги... Я думав, що все одразу до купи й буде в мене пенсія 50 тисяч. Фіга з маком! 7500 грн», – поділився співак.

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