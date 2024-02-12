Яку суму добровільного пенсійного внеску треба заплатити у січні, щоб до страхового стажу зарахували місяць: відповідь

У ПФ зазначили, що сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22 % від розміру мінімальної заробітної плати.

Фото: oblikbudget.com.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, у якому розмірі громадянину потрібно сплатити добровільний пенсійний внесок у січні 2024 року, щоб до страхового стажу зарахували повний місяць. Відповідь на це питання з’явилося у пресслужбі відомства.

У ПФ зазначають, що для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22 % від розміру мінімальної заробітної плати.

«Отже, для зарахування одного повного місяця до страхового стажу вам потрібно в січні 2024 року сплатити 1562 грн (22 % х 7100 грн, де 7100 грн — розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, скільки доведеться заплатити за місяць страхового стажу в 2024 році.

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