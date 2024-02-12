На трассе Киев-Чоп произошло серьезное ДТП: движение транспорта в сторону столицы заблокировано, фото

В настоящее время движение транспорта в направлении города Киева перекрыто.

В понедельник, 12 января, на 45 км автодороги М-06 Киев – Чоп, возле с. Копылов Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

В ведомстве отмечают, что движение транспорта в направлении города Киева перекрыто.

«Организовано реверсивное движение по встречной полосе. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения», - говорится в сообщении.

Водителей призвали планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

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