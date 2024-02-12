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Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская объяснила, как она оказалась в Реестре коррупционеров и рассказала, по чьему приглашению работала в Администрации Президента

Также Агия Загребельская рассказала, что в свое время Павел Петренко позвонил ей и предложил принять участие в избрании Советом судей председателя Государственной судебной администрации.

Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

В НАДС рассказали, какие проблемы возникли при попытках заполнить вакансии государственной службы на прифронтовых территориях.

К кандидату на председателя НАПК Сергею Гупяку возникли вопросы невнесения в ЕРДР данных по заявлению Романа Маселко

Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

Владелец автомобиля должен нести риск избрания контрагента, который может своим недобросовестным поведением лишить его права на истребование своей вещи

В таком случае собственник может защитить свое право путем обращения с иском о возмещении ущерба к лицу, которому он передал вещь в пользование и владение, поскольку спорное имущество выбыло из его собственности по его воле, а потому правовой механизм, предусмотренный статьей 388 ГК Украины, применению к спорным правоотношениям не подлежит.

Может ли юридическое лицо обращаться в суд с заявлением об установлении факта недостоверности информации и ее опровержении, – позиция ОП КГС ВС

Отсутствие сведений о лице, распространившем недостоверную информацию, как раз и является основанием для рассмотрения заявления об установлении факта недостоверности информации в порядке отдельного производства по правилам, определенным разделом IV ГПК.

  1. В Украине

На трассе Киев-Чоп произошло серьезное ДТП: движение транспорта в сторону столицы заблокировано, фото

15:47, 12 февраля 2024
В настоящее время движение транспорта в направлении города Киева перекрыто.
На трассе Киев-Чоп произошло серьезное ДТП: движение транспорта в сторону столицы заблокировано, фото
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В понедельник, 12 января, на 45 км автодороги М-06 Киев – Чоп, возле с. Копылов Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

В ведомстве отмечают, что движение транспорта в направлении города Киева перекрыто.

«Организовано реверсивное движение по встречной полосе. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения», - говорится в сообщении.

Водителей призвали планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

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