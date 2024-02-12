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  1. В Украине

В Полтавской области более тысячи потребителей временно остались без газа: что случилось

16:20, 12 февраля 2024
Из-за утечки газа около 1500 потребителей остались без газа.
В Полтавской области более тысячи потребителей временно остались без газа: что случилось
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В Полтавской области из-за аварии временно приостановлено газоснабжение в двух населенных пунктах.

Как рассказал начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку на газопроводе.

В целях ликвидации аварии и обеспечения безопасности жителей, газоснабжение временно приостановлено около 1500 потребителей в селах Лелюховка и Новые Санжары.

На месте происшествия работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и возобновить газоснабжение.

Ожидается, что газ снова будет доступен в домах людей сразу после завершения ремонтных работ.

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