єОселя: відтепер за пільговою іпотекою можна купити приватні будинки і таунхауси

При купівлі житлових будинків виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки, збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудови.

Міністерство економіки України повідомило, що вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси, передає урядовий портал.

«Від початку дії програми кредити вже отримали 6 916 родин. У планах Уряду на 2024 рік видати 12 тисяч житлових кредитів, у 2025 році – 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн. Задля цього Мінекономіки разом з «Укрфінжитлом» та банками-партнерами працюють над тим, щоб зробити програму єОселя максимально доступною для широкого кола громадян, розширивши можливості для кредитування об’єктів нерухомості. Відсьогодні, позичальники вже можуть купувати не тільки квартири в багатоквартирних будинках, а й приватні будинки або таунхауси», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

При купівлі житлових будинків виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки, збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудови.

Також була збільшена гранична норма надання кредиту за програмою єОселя при купівлі будинків. Нормативна площа житлового будинку, на придбання якого надається кредит, має становити для сім’ї з однієї особи (одинока особа) не більш як 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї. Тобто родина із трьох людей може отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв. метрів.

Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир:

представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3%, та ветеранам - під 7% – доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах;

ВПО та іншим українцям, які можуть взяти кредит під 7%, – доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.

Крім того, було приведено до реалій ринку граничну вартість квадратного метра у тому чи іншому населеному пункті. Так, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Коефіцієнт відношення до опосередкованої вартості будівництва одного квадратного метра змінено з 2,5 до 2. В той же час було збільшено з 1 до 1,75 коефіцієнт для населених пунктів, що мають населення менше 100 тисяч. Це підвищує соціальну спрямованість програми.

Щоб отримати вигідні умови кредитування на житло за програмою єОселя, необхідно подати заяву в застосунку Дія. Для цього:

авторизуйтеся в застосунку;

у меню Сервіси виберіть єОселя і натисніть Почати;

виберіть категорію, до якої ви належите;

вкажіть інформацію в заяві (сімейний стан, дані про дітей, житлову нерухомість, дохід тощо);

вкажіть дані про житло, яке хочете придбати;

виберіть один або декілька банків, у які хочете надіслати заяву на розгляд, щоб отримати попереднє рішення щодо суми можливого кредиту;

перевірте, підпишіть та відправте заяву.

Після опрацювання заяви отримаєте сповіщення від вибраного банку чи банків про попереднє рішення щодо видачі кредиту.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

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