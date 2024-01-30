Дмитро Наталуха про нову концепцію бронювання: Ми шукаємо гроші саме на мобілізацію

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників, а також передбачає запровадження платежу, що гарантуватиме відстрочку від мобілізації.
Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів деталі концепції бронювання.
«Бронь - це збільшення військового збору. Саме таку модель ми закладаємо у нашій концепції», - зазначив Наталуха.
Він зазначив, що метою бронювання не є конкуренція з мобілізацією за людей. Пріоритетом, за його словами, було і лишається забезпечення ЗСУ необхідною їм кількістю мобілізованих.
«В тому числі - щоб забезпечити ротацію та і взагалі - щоб дати тим, хто служить почуття передбачуваності.
Та у призову, окрім суто людського фактору, є ще один, про який мало хто говорить - економічний.
Це - задача акумулювати фінансові ресурси, щоб сама мобілізація відбулась та у військових був бюджет на покриття своїх потреб.
Адже мобілізація тягне додаткове навантаження на бюджет і для забезпечення її ефективності ми маємо знайти спільне поле із підприємцями, які цей бюджет забезпечують.
Тобто, ще раз - ми шукаємо гроші саме на мобілізацію», — сказав Наталуха.
Він підкреслив, що ЗСУ - одні з небагатьох, хто ось вже два роки фінансуються не за кошти іноземних партнерів, закордонних донорів чи міжнародних грантів, а в повній мірі і виключно за рахунок саме податків, які сплачують українці.
Тому, за словами Наталухи, питання бронювання - це питання:
а) збереження можливості підприємців надалі фінансувати потреби ЗСУ;
б) кратного збільшення підприємцями цього фінансування за можливості збереження критичних співробітників, які якраз і дозволяють бізнесу збільшити розмір військового збору, який вони платять ЗСУ;
За підсумками, він виділив наступне:
- Першочергова задача - забезпечити потребу армії в людях, в тому числі - щоби дати діючим військовим можливість ротації.
- Для цього проводиться мобілізація, але і мобілізація як процес, і військо, як бенефіціар цього процесу, потребують грошей.
- Гроші на мобілізацію готові надати українські підприємці за рахунок сплати значно більшого розміру військового збору, якщо критичні для них співробітники зможуть відповідним чином налаштувати внутрішні бізнес-процеси.
«Таким чином, все, що ми намагаємось зробити - це знайти зрозумілий всім прозорий спосіб підтримки мобілізації за рахунок економіки», — додав голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
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