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  1. В Україні

Дмитро Наталуха про нову концепцію бронювання: Ми шукаємо гроші саме на мобілізацію

15:33, 30 січня 2024
Гроші на мобілізацію готові надати українські підприємці за рахунок сплати значно більшого розміру військового збору, якщо критичні для них співробітники зможуть відповідним чином налаштувати внутрішні бізнес-процеси, - Дмитро Наталуха.
Дмитро Наталуха про нову концепцію бронювання: Ми шукаємо гроші саме на мобілізацію
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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників, а також передбачає запровадження платежу, що гарантуватиме відстрочку від мобілізації.

Голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів деталі концепції бронювання. 

«Бронь - це збільшення військового збору. Саме таку модель ми закладаємо у нашій концепції», - зазначив Наталуха.

Він зазначив, що метою бронювання не є конкуренція з мобілізацією за людей. Пріоритетом, за його словами, було і лишається забезпечення ЗСУ необхідною їм кількістю мобілізованих.

«В тому числі - щоб забезпечити ротацію та і взагалі - щоб дати тим, хто служить почуття передбачуваності.

Та у призову, окрім суто людського фактору, є ще один, про який мало хто говорить - економічний.

Це - задача акумулювати фінансові ресурси, щоб сама мобілізація відбулась та у військових був бюджет на покриття своїх потреб.

Адже мобілізація тягне додаткове навантаження на бюджет і для забезпечення її ефективності ми маємо знайти спільне поле із підприємцями, які цей бюджет забезпечують.

Тобто, ще раз - ми шукаємо гроші саме на мобілізацію», — сказав Наталуха. 

Він підкреслив, що ЗСУ - одні з небагатьох, хто ось вже два роки фінансуються не за кошти іноземних партнерів, закордонних донорів чи міжнародних грантів, а в повній мірі і виключно за рахунок саме податків, які сплачують українці.

Тому, за словами Наталухи, питання бронювання - це питання:

а) збереження можливості підприємців надалі фінансувати потреби ЗСУ;

б) кратного збільшення підприємцями цього фінансування за можливості збереження критичних співробітників, які якраз і дозволяють бізнесу збільшити розмір військового збору, який вони платять ЗСУ;

За підсумками, він виділив наступне: 

  1. Першочергова задача - забезпечити потребу армії в людях, в тому числі - щоби дати діючим військовим можливість ротації.
  2. Для цього проводиться мобілізація, але і мобілізація як процес, і військо, як бенефіціар цього процесу, потребують грошей.
  3. Гроші на мобілізацію готові надати українські підприємці за рахунок сплати значно більшого розміру військового збору, якщо критичні для них співробітники зможуть відповідним чином налаштувати внутрішні бізнес-процеси.

«Таким чином, все, що ми намагаємось зробити - це знайти зрозумілий всім прозорий спосіб підтримки мобілізації за рахунок економіки», — додав  голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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