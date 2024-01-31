У ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76

Серед полонених, яких обміняли, не було людей, які нібито перебували на літаку Іл-76.

Фото: Володимир Зеленський

Як ми писали, 31 січня відбувся обмін полоненими, в результаті якого Україна повернула додому 207 захисників.

Однак серед полонених, яких обміняли, не було людей, які нібито перебували на літаку Іл-76. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає «Голос Америки».

Російські пропагандисти стверджують, що 24 січня на збитому літаку Іл-76 перебували 65 українських полонених, які нібито загинули під час авіакатастрофи. Російські пропагандисти опублікували список цих людей.

Однак Координаційний штаб з питань поводження з полоненими своєю чергою підтвердив, що людей із цього списку дійсно планували обміняти 24 січня.

Проте, за словами представника розвідки, під час обміну, українців, які зазначались, як ті, що перебували на борту літака, не було.

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