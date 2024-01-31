На Черкащині працівниця банку привласнила майже 4 млн грн

Частину коштів жінка перерахувала на власний рахунок та перевела в готівкову форму.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру службовій особі банківської установи. Їй інкриміновано привласнення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, підробку документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, передає Черкаська обласна прокуратура.

У відомстві зазначать, що посадова особа однієї з банківських установ, використовуючи своє службове становище, підробила документи на переказ коштів та привласнила понад 4 млн грн клієнта банку – сільськогосподарського підприємства.

«Частину коштів в сумі майже 4 млн грн жінка перерахувала на власний рахунок та перевела в готівкову форму. У своїй схемі вона використала послуги інших фізичних осіб, які не були обізнані про незаконні дії», - сказано у повідомленні.

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