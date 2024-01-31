Зеленський розповів деталі 50-го обміну полоненими: Майже половина – захисники Маріуполя, відео

Президент підкреслив, що на контролі кожне прізвище і всіх зниклих безвісти шукають, а над поверненням полонених постійно ведеться робота.

Фото: Андрій Єрмак

Як ми писали, 31 січня відбувся обмін полоненими, в результаті якого Україна повернула додому 207 захисників. Деталі 50-го ювілейного обміну повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що майже половина звільнених - це оборонці Маріуполя.

«Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що загалом вже вдалось повернути 3035 людей з російського полону.

За словами Президента, на контролі кожне прізвище і всіх зниклих безвісти шукають, а над поверненням полонених постійно ведеться робота.

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