В Черкасской области работница банка присвоила почти 4 млн грн

Часть средств женщина перечислила на свой счет и перевела в наличную форму.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу банковского учреждения. Ей инкриминировано присвоение и завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, подделка документов и легализация имущества, полученного преступным путем, передает Черкасская областная прокуратура.

В ведомстве отметят, что должностное лицо одного из банковских учреждений, используя свое служебное положение, подделало документы на перевод средств и присвоило более 4 млн грн клиента банка – сельскохозяйственного предприятия.

«Часть средств в сумме почти 4 млн грн женщина перечислила за свой счет и перевела в наличную форму. В своей схеме она использовала услуги других физических лиц, которые не были осведомлены о незаконных действиях», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на ремонте укрытия в школе присвоили 700 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.