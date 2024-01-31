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  1. В Украине

В Черкасской области работница банка присвоила почти 4 млн грн

23:03, 31 января 2024
Часть средств женщина перечислила на свой счет и перевела в наличную форму.
В Черкасской области работница банка присвоила почти 4 млн грн
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу банковского учреждения. Ей инкриминировано присвоение и завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, подделка документов и легализация имущества, полученного преступным путем, передает Черкасская областная прокуратура.

В ведомстве отметят, что должностное лицо одного из банковских учреждений, используя свое служебное положение, подделало документы на перевод средств и присвоило более 4 млн грн клиента банка – сельскохозяйственного предприятия.

«Часть средств в сумме почти 4 млн грн женщина перечислила за свой счет и перевела в наличную форму. В своей схеме она использовала услуги других физических лиц, которые не были осведомлены о незаконных действиях», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на ремонте укрытия в школе присвоили 700 тысяч гривен.

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