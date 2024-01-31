В ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76

Среди обменявшихся пленных не было людей, якобы находившихся на самолете Ил-76.

Фото: Владимир Зеленский

Как мы писали, 31 января состоялся обмен пленными, в результате которого Украина вернула домой 207 защитников.

Однако среди обменявшихся пленных не было людей, якобы находившихся на самолете Ил-76. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает «Голос Америки».

Российские пропагандисты утверждают, что 24 января на сбитом самолете Ил-76 находились 65 украинских пленных, якобы погибших во время авиакатастрофы. Российские пропагандисты опубликовали список этих людей.

Однако Координационный штаб по обращению с пленными в свою очередь подтвердил, что людей из этого списка действительно планировали обменять 24 января.

Однако, по словам представителя разведки, во время обмена украинцев, которые отмечались, как находившиеся на борту самолета, не было.

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