Байден запускает избирательную кампанию на TikTok

Байден присоединяется к TikTok, несмотря на то, что Белый дом запретил государственные аккаунты.

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Президент США Джо Байден запускает избирательную кампанию на платформе TikTok, несмотря на свои предыдущие высказывания относительно беспокойства относительно национальной безопасности этого социального медиа. Об этом сообщает Punch.

По данным помощников, сам Байден не будет лично активировать аккаунт на этой платформе, но его избирательную кампанию будет представлять команда, которая направлена на привлечение молодых избирателей.

В первом видео-сообщении на TikTok президента США его спросили о Супербоуле - финальной игре сезона в профессиональном американском футболе.

Представители избирательной кампании Байдена заявили, что они принимают передовые меры безопасности и протоколы, но не раскрыли подробностей относительно мер или защиты данных кампании и избирателей.

Ранее в 2022 году Байден запретил почти 4 миллионам сотрудников федерального правительства использование TikTok на устройствах, принадлежащих его ведомствам, с ограниченными исключениями для правоохранителей, служб нацбезопасности и исследовательских центров.

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