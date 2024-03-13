Spotify тестує нову функцію: користувачі зможуть дивитися музичні відео

Програма дозволяє преміумпідписникам Spotify переглядати музичні відео на різних пристроях, обираючи треки від виконавців.

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Преміумпідписники стримінгового сервісу Spotify матимуть можливість дивитися на платформі повнометражні музичні відео в обмеженій бета-версії. Про це повідомляє Reuters.

Так, відео в Spotify зможуть переглядати користувачі преміумпідписки з Великої Британії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінів, Індонезії та Кенії.

Запуск бета-версії передбачатиме наявність «обмеженого каталогу музичних відео, в тому числі хітів світових виконавців, таких як Ед Ширан... або місцевих фаворитів, таких як Aluna».

Користувачі можуть переглядати відеокліп, натиснувши кнопку «перемикнутися на відео». Ролик починає відтворюватися разом з піснею, але користувачі можуть у будь-який момент перемикнутися на аудіо.

Агентство зазначає, що новий план Spotify, згідно з яким сервіс має охопити 1 млрд користувачів до 2030 року, конкурує з Apple Music і YouTube, які належать Alphabet. Вони дозволяють дивитися музичні кліпи безкоштовно.

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