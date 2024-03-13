Омбудсмен Лубінець заявив, що категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК

Дмитро Лубінець вважає, що ТЦК не мають отримувати додаткові повноваження щодо перевірки громадян.

Фото: unn.ua

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що він не згоден з тим, щоб ТЦК надавали додаткові повноваження щодо перевірки громадян. Про це він сказав в інтерв'ю «Інформатору».

Лубінець нагадав, що раніше надсилав заперечення щодо закону про мобілізацію, зауваживши, що підтримає законопроект у разі, якщо його зауваження будуть враховані. Зокрема, було зауваження щодо роботи ТЦК.

Він заявив, що категорично проти надання додаткових повноважень ТЦК. «ТЦК — це підрозділ ЗСУ. Згідно З конституцією військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України. Це пряма норма Конституції, яка не підпадає під обмеження в умовах воєнного стану. Основне моє застереження — не можна додавати повноважень ТЦК. Якщо ви хочете, щоб представники ТЦК перевіряли документи чи обмежували громадян — то це неможливо», - сказав Омбудсмен.

Раніше ми писали, що закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах.

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