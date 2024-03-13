Омбудсмен Лубинец заявил, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК

Дмитрий Лубинец считает, что ТЦК не должны получать дополнительных полномочий по проверке граждан.

Фото: unn.ua

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не согласен с тем, чтобы ТЦК предоставляли дополнительные полномочия по проверке граждан. Об этом он сказал в интервью «Информатору».

Лубинец напомнил, что ранее присылал возражения по закону о мобилизации, заметив, что поддержит законопроект в случае, если его замечания будут учтены. В частности, было замечание о работе ТЦК.

Он заявил, что категорически против предоставления дополнительных полномочий ТЦК. «ТЦК – это подразделение ВСУ. Согласно Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины. Это прямая норма Конституции, не подпадающая под ограничения в условиях военного положения. Основное мое предостережение — нельзя добавлять полномочий ТЦК. Если вы хотите, чтобы представители ТЦК проверяли документы или ограничивали граждан, то это невозможно», - сказал Омбудсмен.

Ранее сообщалось, что закон о мобилизации позволит обнаружить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других реестрах.

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