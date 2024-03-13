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  1. В Украине

Уплачивается ли налог на недвижимость за объекты нежилой недвижимости на простое: ответ

23:15, 13 марта 2024
Налог за объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности предприятия, но временно не используют в деятельности в связи с простоем, уплачивают на общих основаниях.
Уплачивается ли налог на недвижимость за объекты нежилой недвижимости на простое: ответ
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Главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области разъяснило, уплачивается ли налог на недвижимое имущество за временно неиспользуемые объекты нежилой недвижимости в связи с простоем.

Налоговый кодекс Украины не содержит норм по прекращению выполнения налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта хозяйствования, но временно не используемые в его деятельности в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, простоем и т.д., поэтому за такие здания налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается на общих основаниях.

Согласно подпункту 266.1.1 пункта 266.1 статьи 266 НКУ плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

К объектам налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относятся, в частности, объекты нежилой недвижимости (подпункт 266.2.1 пункта 266.2 статьи 266 НКУ) – здания, их составные части, не являющиеся объектами жилой недвижимости (здания гостиничные, офисные, торговые, гаражи, здания промышленные и склады, здания для публичных выступлений, хозяйственные (приусадебные) здания, другие здания) (подпункт 14.1.129 пом. 1 пункта 14.1 статьи 14 НКУ) и являются складывающимися земельными улучшениями. из несущих и ограждающих или совмещенных (несуще-ограждающих) конструкций, образующих наземные или подземные помещения, предназначенные для проживания или пребывания людей, размещения имущества, животных, растений, сохранения других материальных ценностей, осуществления экономической деятельности (подпункт 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 НКУ).

Подпунктом 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 НКУ определен перечень объектов недвижимости, не являющихся объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Подпунктом 69.22 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ определены условия и порядок при которых налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не начисляется и не уплачивается, в частности, за объекты жилой/нежилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, за уничтоженные или поврежденные объекты в условиях военного положения.

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