Житомирский окружной админсуд переедет в новое помещение

Суд будет работать в новом здании.

Государственная судебная администрация сообщила, что Житомирский окружной административный суд будет работать в новом здании. Об этом сообщается на официальном сайте ГСА.

Житомирский окружной административный суд размещался в двух помещениях общей площадью 2180,7 кв. м, что почти вдвое меньше необходимости определенной Государственными строительными нормами Украины В.2.2-26:2010 «Дома и сооружения. Суды» (далее – ГСН), а именно: в помещении государственной формы собственности, которое находится в сфере управления ГСА Украины, общей площадью 683,3 кв. м; части помещения коммунальной формы собственности общей площадью 1497,4 кв. м согласно договору аренды. Согласно ГСН, для размещения указанного суда необходимо помещение общей площадью не менее 4500 кв. м.

С целью улучшения условий для правосудия Житомирским окружным административным судом и создания надлежащих условий для судей, работников суда и посетителей, актом приема-передачи, утвержденным 07.03.2024, передано государственное недвижимое имущество, которое находится в сфере управления ГСА Украины, общей площадью 4708, 7 кв. м от Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Житомирской области в Житомирский окружной административный суд.

В ГСА добавляют, что Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Житомирской области будет размещаться в помещении общей площадью 683,3 кв. м, где ранее размещался указанный суд.

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