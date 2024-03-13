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  1. Суд інфо

Житомирський окружний адмінсуд переїде до нового приміщення

17:34, 13 березня 2024
Суд працюватиме в новій будівлі.
Житомирський окружний адмінсуд переїде до нового приміщення
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Державна судова адміністрація повідомила, що Житомирський окружний адміністративний суд працюватиме в новій будівлі. Про це інформують на офіційному сайті ДСА.

Житомирський окружний адміністративний суд розміщувався у двох приміщеннях загальною площею 2180,7 кв. м, що майже удвічі менше від потреби визначеної Державними будівельними нормами України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди» (далі – ДБН), а саме: у приміщенні державної форми власності, яке перебуває в сфері управління ДСА України, загальною площею 683,3 кв. м; частині приміщення комунальної форми власності загальною площею 1497,4 кв. м відповідно до договору оренди. Відповідно до ДБН, для розміщення зазначеного суду необхідне приміщення загальною площею не менш як 4500 кв. м.

З метою покращення умов для здійснення правосуддя Житомирським окружним адміністративним судом та створення належних умов для суддів, працівників суду та відвідувачів, актом приймання-передачі, затвердженим 07.03.2024, передано державне нерухоме майно, яке перебуває у сфері управління ДСА України, загальною площею  4708,7 кв. м від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області до Житомирського окружного адміністративного суду.

У ДСА додають, що Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області буде розміщуватись у приміщенні загальною площею 683,3 кв. м, в якому раніше розміщувався зазначений суд.

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