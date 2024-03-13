В Киеве заметили двух «героев парковки», которые оставили автомобили под мостами: фото

Владельцев транспортных средств призвали оставлять свой автомобиль только на отведенных для этого местах.

Фото: facebook.com/dtk.kievcity

Департамент территориального контроля города Киева напомнил, что остановка и стоянка на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях, противоречит требованиям пункта 15.9, в) Правил дорожного движения.

За совершение этого нарушения предусмотрено временное удерживание транспортного средства согласно статье 265-4 КУоАП.

В департаменте добавили также фото автомобилей, водители которых нарушили ПДД, запарковавшись под мостами.

Фото: facebook.com/dtk.kievcity

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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