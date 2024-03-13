Верховный Суд окончательно вернул Киеву 3000 гектаров незаконно захваченного Беличанского леса

Верховный Суд оставил в силе постановление Шестого апелляционного административного суда, которым общине столицы возвращено 3000 гектаров Беличанского леса.

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Верховный Суд оставил в силе постановление Шестого апелляционного административного суда, которым общине столицы возвращено 3000 гектаров Беличанского леса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Юристы Департамента земельных ресурсов КГГА, действовавших от имени Киевсовета, обеспечили защиту прав общины Киева и добились отмены в судах решения Бучанского районного совета. Им предполагалось неправомерное увеличение Коцюбинского за счет территории столицы, а именно Беличанского леса, являющегося частью НПП «Голосеевский», - отметил он.

Кличко напомнил, что в 2021 году Коцюбинское незаконно расширило свои территории за счет Беличанского леса.

«Бучанский районный совет пытался забрать у киевлян лес, чтобы отдать его под застройку. Но столичные власти отстояли интересы киевлян в судах», — добавил мэр.

Ранее мы писали, что Апелляционный суд вернул Киеву 3000 гектаров незаконно захваченного Беличанского леса.

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