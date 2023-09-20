Апеляційний суд повернув Києву 3000 гектарів незаконно захопленого Біличанського лісу

Суд задовольнив позов Київради про визнання протиправним рішення про передання 3000 га землі Біличанського лісу владі селища Коцюбинське.

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Влада Києва виграла апеляцію та повернула 3000 гектарів Біличанського лісу, який належить до Національного парку «Голосіївський». Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич.

Так, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київради про визнання протиправним рішення, яким 3000 гектарів Біличанського лісу, що є частиною Національного природного парку «Голосіївський», та належить до Святошинського району столиці, визнавався частиною селища Коцюбинське.

«Біличанський ліс історично належав громаді Києва. Це принципова позиція міської влади та мера Києва, щоб ця територія залишалася саме лісом, а не місцем для забудови. Апеляційний суд скасував незаконне рішення Бучанської районної ради і захистив 3000 гектарів лісу», - зазначив він.

Оленич додав, що попереду, швидше за все, ще розгляд касаційної скарги у Верховному Суді.

Як відомо, влада селища Коцюбинське у 2021 році привласнила 3000 га лісу, який належить до Національного парку «Голосіївський», та запланувала там будівництво.

«У 2014-ому році на підставі рішення Київради був підписаний президентський указ, і ця територія отримала найвищий охоронний статус. Ні одна місцева влада не зможе забудувати цю територію», — повідомив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

Шостий Апеляційний адміністративний суд Києва задовольнив позов на користь столичної міської ради.

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