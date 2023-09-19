Україна днями може заборонити імпорт овочів і фруктів із Польщі: список

Під обмеження потраплять цибуля, помідори, капуста та яблука.

Україна розглядає можливість запровадження ембарго на ввезення деяких фруктів та овочів із Польщі у відповідь на зернове ембарго. Про це заявив заступник голови Мінекономіки Тарас Качка в інтерв'ю Rzeczpospolitа.

За його словами, ембарго може бути запроваджено протягом наступних кількох днів. Під обмеження потраплять цибуля, помідори, капуста та яблука.

«До 15 вересня під заборону ЄС потрапили чотири товари – пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник. Заборона, введена міністром Будою, стосується трьох додаткових продуктів: борошна, висівок і макухи. Це довільне розширення цієї заборони ЄС. Якщо Польща з нізвідки вводить такі свавільні заборони на нові товари, ми також можемо заборонити імпорт товарів із Польщі... Ми хочемо спонукати Польщу зробити крок назад», - сказав Качка.

Раніше стало відомо, що Київ готується відповісти на зернове ембарго і планує заборонити ввезення фруктів та овочів із Польщі.

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