Україна може заборонити ввезення фруктів та овочів із Польщі

Київ готується відповісти на зернове ембарго.

Фото: odesa.consumer.gov.ua

Україна може ввести заборону на ввезення овочів та фруктів із Польщі у відповідь на зернове ембарго. Про це заявив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico.

Він наголосив, що обмеження з боку Варшави ніяк не вплинуть на вартість зерна у країні, оскільки ціни є глобальним показником.

Крім того, за його словами, 18 вересня Україна розпочне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії.

«Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси», – сказав Качка.

Раніше ми писали, що Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

Додамо, що Єврокомісія не продовжила дію ембарго на постачання українського зерна.

Також Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща продовжить заборону на імпорт зерна.

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