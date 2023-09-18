Украина может запретить ввоз фруктов и овощей из Польши

Киев готовится ответить на зерновое эмбарго.

Фото: odesa.consumer.gov.ua

Украина может ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Польши в ответ на зерновое эмбарго. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.

Он подчеркнул, что ограничения со стороны Варшавы никак не отразятся на стоимости зерна в стране, поскольку цены являются глобальным показателем.

Кроме того, по его словам, 18 сентября Украина начнет процедуру подачи иска во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии, которые продлили запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправильны. И потому завтра мы начнем судебные процессы», – сказал Качка.

Ранее мы писали, что Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

Добавим, что Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставку украинского зерна.

Также Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша продолжит запрет на импорт зерна.

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