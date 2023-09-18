Избран председатель Гощанского райсуда Ровенской области

Председателем Гощанского районного суда Ровенской области избран судья Дмитрий Пацко.

Фото: gsh.rv.court.gov.ua

15 сентября состоялось собрание судей Гощанского районного суда Ровенской области, на котором одним из вопросов, вынесенных на повестку дня, был вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем Гощанского районного суда Ровенской области сроком на три года был избран судья Пацко Дмитрий Васильевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.