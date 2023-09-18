Обрано голову Гощанського райсуду Рівненської області

Головою Гощанського районного суду Рівненської області обрано суддю Дмитра Пацка.

Фото: gsh.rv.court.gov.ua

15 вересня відбулися збори суддів Гощанського районного суду Рівненської області, на яких одним із питань, винесених на порядок денний, було питання щодо обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою Гощанського районного суду Рівненської області строком на три роки було обрано суддю Пацка Дмитра Васильовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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