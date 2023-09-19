Украина на днях может запретить импорт овощей и фруктов из Польши: список

Под ограничения попадут лук, помидоры, капуста и яблоки.

Украина рассматривает возможность введения эмбарго на ввоз некоторых фруктов и овощей из Польши в ответ на зерновое эмбарго. Об этом заявил заместитель главы Минэкономики Тарас Качка в интервью Rzeczpospolitа.

По его словам, эмбарго может быть введено в течение следующих нескольких дней. Под ограничения попадут лук, помидоры, капуста и яблоки.

«До 15 сентября под запрет ЕС попали четыре товара – пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. Запрет, введенный министром Будой, касается трех дополнительных продуктов: муки, отрубей и жмыхов. Это произвольное расширение этого запрета ЕС. Если Польша из ниоткуда вводит такие своевольные запреты на новые товары, мы также можем запретить импорт товаров из Польши... Мы хотим побудить Польшу шагнуть назад», - сказал Качка.

Ранее стало известно, что Киев готовится ответить на зерновое эмбарго и планирует запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

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