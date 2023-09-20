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Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

11:00, 20 сентября 2023
В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.
Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий
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Кабмин постановлением от 15 сентября 2023 г. №993 утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий.

Напомним, весной 2023 года «Судебно-юридическая газета» опубликовала цифры стоимости реализации антикоррупционных мер, которые приводило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) к проекту Государственной антикоррупционной программы.

Так, НАПК насчитало потребность в дополнительных 12,38 млн грн на 2023 год для осуществления Государственной антикоррупционной программы.

Среди прочего, 3 млн грн на 2023 год требовалось на «консультационные услуги независимых экспертов-аналитиков в сфере предотвращения и противодействия коррупции» для проведения исследований.

То есть это должны быть не сотрудники НАПК, которые уже получают зарплату за свою работу, а привлечены внешние эксперты.

В свою очередь, согласно постановлению Кабмина от 15 сентября не допускается направление бюджетных средств на посреднические услуги.

Утвержденный Правительством порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий по бюджетной программе «Реализация антикоррупционных стратегий».

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Бюджетные средства направляются на закупку услуг по организации проведения исследований по изучению ситуации по коррупции в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 11 Закона «О предотвращении коррупции».

Для предоставления услуг, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, НАПК привлекает посторонние организации на условиях договоров, заключенных в установленном законом порядке.

Окончательные расчеты за предоставленные услуги производятся согласно условиям договора об их закупке на основании актов приемки-передачи оказанных услуг.

Не допускается направление бюджетных средств на:

  • осуществление мероприятий, приобретение товаров, предоставление услуг,

не связанных с направлением использования бюджетных средств, определенного пунктом 3 настоящего Порядка;

  • осуществление расходов, предусмотренных другими бюджетными программами;
  • оплату посреднических услуг;
  • осуществление мер, целью которых является получение прибыли.

НАПК ежеквартально до 20 числа следующего месяца представляет Минфину отчет об использовании бюджетных средств, говорится в постановлении.

Автор: Наталья Мамченко

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