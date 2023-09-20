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Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій

11:00, 20 вересня 2023
Зокрема, Уряд встановив, що не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату посередницьких послуг.
Кабмін затвердив Порядок використання бюджетних коштів на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій
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Кабмін постановою від 15 вересня 2023 року №993 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій.

Нагадаємо, навесні 2023 року «Судово-юридична газета» опублікувала цифри вартості реалізації антикорупційних заходів, які наводило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) до проекту Державної антикорупційної програми.

Так, НАЗК нарахувало потребу у додаткових 12,38 млн грн на 2023 рік для втілення Державної антикорупційної програми.

Серед іншого, 3 млн грн на 2023 рік було потрібно на «консультаційні послуги незалежних експертів-аналітиків у сфері запобігання та протидії корупції» для проведення досліджень.

Тобто, це мали бути не співробітники НАЗК, які вже отримують зарплату за свою роботу, а залучені зовнішні експерти.

В свою чергу, відповідно до постанови Кабміну від 15 вересня не допускається спрямування бюджетних коштів на посередницькі послуги.

Затверджений Урядом порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій за бюджетною програмою «Реалізація антикорупційних стратегій».

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю послуг з організації проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 Закону «Про запобігання корупції».

Для надання послуг, передбачених пунктом 3 цього Порядку, НАЗК залучає сторонні організації на умовах договорів, укладених в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за надані послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі наданих послуг.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

  • здійснення заходів, придбання товарів, надання послуг,
    не пов’язаних з напрямом використання бюджетних коштів, що визначений пунктом 3 цього Порядку;
  • здійснення видатків, що передбачені іншими бюджетними програмами;
  • оплату посередницьких послуг;
  • здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

НАЗК щокварталу до 20 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів, йдеться у постанові.

Автор: Наталя Мамченко

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