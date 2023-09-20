Апелляционный суд вернул Киеву 3000 гектаров незаконно захваченного Беличанского леса

Суд удовлетворил иск Киевсовета о признании противоправным решения о передаче 3000 га земли Беличанского леса властям поселка Коцюбинское.

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Власти Киева выиграли апелляцию и вернули 3000 гектаров Беличанского леса, принадлежащего Национальному парку «Голосеевский». Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Оленич.

Так, Шестой апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск Киевсовета о признании противоправным решения, которым 3000 гектаров Беличанского леса, являющегося частью Национального природного парка «Голосеевский» и принадлежащего к Святошинскому району столицы, признавался частью поселка Коцюбинское.

«Беличанский лес исторически принадлежал общине Киева. Это принципиальная позиция городских властей и мэра Киева, чтобы эта территория оставалась именно лесом, а не местом для застройки. Апелляционный суд отменил незаконное решение Бучанского районного совета и защитил 3000 гектаров леса», - отметил он.

Оленич добавил, что впереди, скорее всего, рассмотрение кассационной жалобы в Верховном Суде.

Как известно, власти поселка Коцюбинское в 2021 году присвоили 3000 га леса, принадлежащего Национальному парку «Голосеевский», и запланировали там строительство.

«В 2014 году на основании решения Киевсовета был подписан президентский указ, и эта территория получила самый высокий охранный статус. Ни одна местная власть не сможет застроить эту территорию», — сообщил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

Шестой Апелляционный административный суд Киева удовлетворил иск в пользу столичного городского совета.

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