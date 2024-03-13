Верховний Суд остаточно повернув Києву 3000 гектарів незаконно захопленого Біличанського лісу

Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернуто 3 000 гектарів Біличанського лісу.

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Верховний Суд залишив в силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернуто 3 000 гектарів Біличанського лісу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, що діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною НПП «Голосіївський», - зазначив він.

Кличко нагадав, що у 2021 році смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу.

«Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах», — додав мер.

Раніше ми писали, що Апеляційний суд повернув Києву 3000 гектарів незаконно захопленого Біличанського лісу.

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