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«Киев Цифровой» научился искать свободные места на паркингах

20:42, 6 марта 2024
В приложении «Киев Цифровой» появился сервис для поиска места на паркингах.
«Киев Цифровой» научился искать свободные места на паркингах
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Руководитель цифровой трансформации Киева заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич сообщил, что в городском приложении «Киев Цифровой» стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и отображает данные по 54 паркингам в первой зоне. Там установлены камеры, фиксирующие заполненность и передающие данные.

Зеленый: свободно более 70% мест

Желтый: свободно 40-70% мест

Красный: остались последние места

Серый: все места заняты

Оленич добавил, что Киев стал первым городом в стране и «одним из немногих в мире с подобным сервисом на муниципальных паркингах».

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