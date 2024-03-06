«Київ Цифровий» навчився шукати вільні місця на паркінгах

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився сервіс для пошуку місця на паркінгах.

Керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич повідомив, що у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.

Наразі сервіс працює в тестовому режимі й відображає дані по 54 паркінгах у першій зоні. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають дані.

Зелений: вільно понад 70% місць

Жовтий: вільно 40-70% місць

Червоний: залишилися останні місця

Сірий: усі місця зайняті

Оленич додав, що Київ став першим містом в країні і «одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.