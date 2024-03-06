«Київ Цифровий» навчився шукати вільні місця на паркінгах

Керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич повідомив, що у міському застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс з пошуку вільних місць на паркінгах. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.
Наразі сервіс працює в тестовому режимі й відображає дані по 54 паркінгах у першій зоні. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають дані.
Зелений: вільно понад 70% місць
Жовтий: вільно 40-70% місць
Червоний: залишилися останні місця
Сірий: усі місця зайняті
Оленич додав, що Київ став першим містом в країні і «одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах».
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