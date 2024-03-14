У «Київ Цифровий» став відображатись рух фунікулера

На мапі «Руху транспорту» тепер відображається фунікулер.

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Відтепер у застосунку «Київ Цифровий» з’явились інформація щодо роботи фунікулера. Про це повідомили на Facebook-сторінці додатку.

Зазначається, що на мапі «Руху транспорту» тепер відображається фунікулер.

Крім того, у додатку можна переглядати графік станцій фунікулера, що дозволить планувати весняні прогулянки Старим Києвом.

Раніше ми писали, що «Київ Цифровий» навчився шукати вільні місця на паркінгах.

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