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Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

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  1. В Україні

У Львові офіціанти через хитру схему привласнили більше 200 тисяч гривень

07:36, 14 березня 2024
Особи у шахрайський спосіб привласнювали кошти одного з закладів харчування.
У Львові офіціанти через хитру схему привласнили більше 200 тисяч гривень
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У Львові правоохоронці викрили офіціантів одного з закладів громадського харчування, які у шахрайський спосіб привласнювали кошти закладу. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що 38-річний мешканець Львівського району та 23-річна львів’янка використовували систему купонів, запроваджену для клієнтів ресторану та здійснювали несанкціоновані втручання у роботу електронної програми обліку.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного привласнення зловмисниками коштів на загальну суму більше 200 тисяч гривень.

Слідчі повідомили їм про підозри. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним - позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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