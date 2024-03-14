У Львові офіціанти через хитру схему привласнили більше 200 тисяч гривень

Особи у шахрайський спосіб привласнювали кошти одного з закладів харчування.

У Львові правоохоронці викрили офіціантів одного з закладів громадського харчування, які у шахрайський спосіб привласнювали кошти закладу. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

Зазначається, що 38-річний мешканець Львівського району та 23-річна львів’янка використовували систему купонів, запроваджену для клієнтів ресторану та здійснювали несанкціоновані втручання у роботу електронної програми обліку.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного привласнення зловмисниками коштів на загальну суму більше 200 тисяч гривень.

Слідчі повідомили їм про підозри. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним - позбавлення волі на строк до п’яти років.

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