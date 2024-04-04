Конфлікт інтересів: березневі протоколи та судові рішення за матеріалами НАЗК

НАЗК відзвітувало про порушення етичних норму роботі посадових осіб у березні.

Національне агентство з питань запобігання корупції активно вживає заходи щодо контролю за порушенням етичних норм та конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. У березні 2024 року було складено низку адміністративних протоколів і прийнято рішень у випадках порушень. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Одним із таких випадків стало порушення ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зафіксоване стосовно судді Хотинського районного суду Чернівецької області. Встановлено, що вона, маючи договірні відносини з адвокатом, ухвалила рішення в інтересах сторін, що представляв цей адвокат.

Крім того, було складено протоколи за фактом отримання колишнім заступником Голови Нацполіції подарунків у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від ринкової вартості.

У березні Печерський районний суд Києва визнав винним народного депутата Олександра Дубінського у порушенні встановлених Законом обмежень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Суд підтвердив позицію НАЗК щодо наявності в його діях складу адміністративного правопорушення – Дубінський надсилав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР з метою отримання відомостей, необхідних йому для власного захисту від кримінального переслідування. Також суд наклав на нього штраф в розмірі 3 400 грн.

Судовий вирок за матеріалами НАЗК отримав й колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Печерський райсуд Києва визнав його винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. На ексочільника Верховного Суду також накладено штраф у 2 550 грн та конфісковано подарунок у 906 600 грн. 11 березня Київський апеляційний суд відмовив Князєву у задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду, а отже воно набрало законної сили.

В результаті судових процесів були застосовані штрафні санкції та конфіскація подарунків. Крім того, апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги одному із обвинувачених, підтвердивши тим самим законність рішення першої інстанції.

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