Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

Під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

«Оптимальний варіант взаємодії з будь-якою соціальною мережою – це налагодження контакту з адміністрацією і механізмів, які дають можливість впливати на дії, які суперечать Кримінальному кодексу України...

Ключова історія – це взаємодіяти не так з каналами, як з адміністраціями мереж. Тоді вже буде можливість блокувати певний контент, як це відбувається на Facebook або YouTube. Зараз є ініціатива, яка співзвучна з тим, що відбувається в Євросоюзі – якщо соціальна мережа не готова показати свою систему власності, то вона верифікується як непрозора з точки зору фінансування і ставляться обмеження», - зазначив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», нерідко українські користувачі Facebook стикаються з тим, що їхні пости розцінюють як недостовірний контент. Перевіркою контенту саме для України займаються зокрема організації, які працюють в Україні – StopFake та VoxCheck. Про це йдеться в інструкціях для оскарження, які надає Facebook, у розділі «Оскарження оцінки за результатами перевірки фактів на Facebook та Instagram»

«Експерти з перевірки фактів можуть опрацьовувати запити на перевірку лише тих матеріалів чи оголошень, які самі оцінили. Компанія Meta обробляє запити на перевірку будь-яких матеріалів чи оголошень, щодо яких вона вжила заходів у зв'язку з тим, що ці матеріали або оголошення ідентичні тим, які партнери з перевірки фактів оцінили як неправдиві.

Оскаржити оцінку за результатами перевірки фактів можна, якщо ви поправили оцінений контент або ви вважаєте, що оцінка неправильна», - зазначає Facebook.

Оскаржувати оцінку за результатами перевірки фактів можна один раз. Експерти з перевірки фактів можуть не відповідати на запити, що містять залякування, ворожі висловлювання та інші словесні погрози.

Якщо контент оцінили декілька організацій, ваш запит буде автоматично надіслано кожній з них.

Оцінка експерта з перевірки фактів більше не враховуватиметься при виконанні правил щодо людей, які повторно публікують помилковий або відредагований контент. На такі облікові записи будуть накладатися обмеження на певний період.

Зазначимо, що проект StopFake був заснований громадською організацією «Центр Медіареформи», яка бореться із пропагандою.

«Фейкові новини», які транслюють російські ЗМІ, стали основним напрямком нашої роботи з перевірки фактів», - зазначено на сайті проекту. Фінансову підтримку проекту надають зокрема міжнародний фонд «Відродження», Національний фонд в підтримку демократії США тощо.

За словами Ярослава Юрчишина, в Україні «є така підстава для санкцій – якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо». «Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.