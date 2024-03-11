Які організації перевіряють пости українських користувачів у Facebook на предмет достовірності

StopFake, VoxCheck, Delfi, Demagog та інші: експерти яких організацій оцінюють ваш контент на Фейсбуці.

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Як відомо, нерідко українські користувачі Facebook стикаються з тим, що їхні пости розцінюють як недостовірний контент. Перевіркою контенту саме для України займаються такі організації:

StopFake

VoxCheck

Delfi

Demagog

FactCheck Georgia

Lead Stories

Myth Detector

Patikrinta 15min

Re: Baltica

Про це йдеться в інструкціях для оскарження, які надає Facebook, у розділі «Оскарження оцінки за результатами перевірки фактів на Facebook та Instagram»

«Експерти з перевірки фактів можуть опрацьовувати запити на перевірку лише тих матеріалів чи оголошень, які самі оцінили. Компанія Meta обробляє запити на перевірку будь-яких матеріалів чи оголошень, щодо яких вона вжила заходів у зв'язку з тим, що ці матеріали або оголошення ідентичні тим, які партнери з перевірки фактів оцінили як неправдиві.

Оскаржити оцінку за результатами перевірки фактів можна, якщо:

Ви поправили оцінений контент.

Ви вважаєте, що оцінка неправильна.

Примітка. Якщо ви запитали перевірку, не видаляйте вихідну публікацію або рекламу, оскільки в такому разі експерти з перевірки фактів або Meta не зможуть вивчити внесені зміни. Експерти оцінюють усі виправлення. Вони не обробляють запити на перевірку для сторінок або облікових записів, заблокованих або віддалених на Facebook або в Instagram за порушення Норм спільноти, а також запити щодо контенту, ідентичного тому, який експерти з перевірки фактів оцінили як помилковий. Meta приймає рішення, пов'язані з дотриманням правил щодо контенту, та опрацьовує запити на перевірку», - зазначає Facebook.

Оскаржувати оцінку за результатами перевірки фактів можна один раз.

Експерти з перевірки фактів можуть не відповідати на запити, що містять залякування, ворожі висловлювання та інші словесні погрози.

Експерти з перевірки фактів намагаються розглядати запити протягом 3 робочих днів та повідомляють про своє рішення.

Якщо контент оцінили декілька організацій, ваш запит буде автоматично надіслано кожній з них.

Про те, що відбувається після обробки запиту на перевірку

Якщо експерт із перевірки фактів або Meta вирішать змінити оцінку після виправлення чи оскарження:

Meta прибере інформаційну мітку і не знижуватиме положення публікації в Стрічці.

Показ відхилених оголошень, пов'язаних з вашими публікаціями або обліковим записом, може бути дозволений.

Оцінка експерта з перевірки фактів більше не враховуватиметься при виконанні правил щодо людей, які повторно публікують помилковий або відредагований контент. На такі облікові записи будуть накладатися обмеження на певний період.

Автор: Наталя Мамченко

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