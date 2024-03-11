У Броварах на Київщині затримали чоловіків, яка запустили феєрверк

Чоловіки свої дії пояснили тим, що святкували день народження дружини одного із них.

Джерело фото: Getty Images

На вихідних ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків в Броварах невідомі запустили феєрверк. Про це повідомили у поліції Київської області.

Правоохоронці, які виїхали на місце, опитали свідків події та встановили особи порушників.

«Ними виявились двоє місцевих чоловіків, які були у нетверезому стані», - пишуть у поліції та додають, що свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження дружини одного із них.

Наразі чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо поміщення їх до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 4 років, пишуть у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.