В Броварах на Киевщине задержали мужчин, которые запустили фейерверк

Мужчины свои действия объяснили тем, что праздновали день рождения жены одного из них.

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На выходных вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Броварах неизвестные запустили фейерверк. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Выехавшие на место правоохранители опросили свидетелей происшествия и установили личности нарушителей.

«Ими оказались двое местных мужчин, которые были в нетрезвом состоянии», - пишут в полиции и добавляют, что свои действия правонарушители объяснили тем, что праздновали день рождения жены одного из них.

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос о помещении их в изолятор временного содержания.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Мужчинам грозит лишение свободы до 4 лет, пишут в полиции.

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