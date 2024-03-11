Инвесторы призывают ЕС расширить программу облигаций, чтобы финансировать войну против рф

Инвесторы призывают ЕС сделать программу облигаций постоянным решением на триллион евро.

Источник фото: cdn.trend.az

Инвесторы призывают лидеров Европейского Союза сделать программу облигаций блока на триллион евро постоянным и постоянным решением. Это позитивная новость для политического правительства ЕС, которое борется с вопросом наращивания общего военного потенциала путем выпуска совместных облигаций.

По данным Bloomberg, управляющие фондами, которым не хватает ценных бумаг с рейтингом ААА, активно предлагают увеличить выпуск ценных бумаг в Европе. Инвесторы утверждают, что это будет способствовать увеличению расходов, что становится все более важным для противодействия военной агрессии россии, при этом не увеличивая долг отдельных государств-членов.

Кроме того, инвесторы отмечают, что эти инструменты позволят увеличить расходы, но без увеличения долга отдельных государств-членов ЕС. Для них также важно, что облигации ЕС приносят премию по сравнению с суверенными облигациями с аналогичным рейтингом.

"Инвесторы стремятся к этим облигациям", - отметил портфельный менеджер компании Barings Брайан Мангвиро, который владеет долгом Европейского Союза.

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