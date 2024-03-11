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Военно-транспортный долг могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории

Стало известно, при каких условиях граждане должны предоставить свой автомобиль или лодку для выполнения военно-транспортной обязанности.

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Военно-транспортный долг могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории

11:52, 11 марта 2024
Стало известно, при каких условиях граждане должны предоставить свой автомобиль или лодку для выполнения военно-транспортной обязанности.
Военно-транспортный долг могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории
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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности определился с определенными блоками законопроекта 10449 об усилении мобилизации. В частности, стало известно, какую позицию по выполнению гражданами военно-транспортного долга и предоставления автомобилей, поддержали в Комитете. Напомним, что 11 марта Комитет начнет рассматривать конкретные поправки, однако общее видение отдельных блоков он уже сформировал.

Так, военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований на особый период транспортными средствами (в том числе водными) и техникой и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления , предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств, а также граждан - владельцев транспортных средств.

Как отметил народный депутат Владлен Неклюдов (поправка 759), данной поправкой предлагается распространять военно-транспортную обязанность на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной и той же категории.

Таким образом, по словам депутатов, будет применяться взвешенный подход к выполнению военно-транспортной обязанности и будут защищаться интересы тех граждан, которые являются владельцами только одного транспортного средства одной категории, необходимой для семьи, для работы граждан, у которых заработок неотъемлемо связан с наличием автомобиля и т.п.

Порядок выполнения военно-транспортного долга, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяется Кабмином. Порядок возмещения государством стоимости имущества или убытков, понесенных центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами вследствие изъятия или принудительного отчуждения транспортных средств в особый период, определяется законом.

Выполнение военно-транспортного долга во время мобилизации осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем безвозмездного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований на условиях их возвращения владельцам после объявления демобилизации.

Объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности устанавливаются в соответствии с Мобилизационным планом Украины местными государственными администрациями по предоставлению территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Привлечение транспортных средств при мобилизации осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Прием-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возврат после объявления демобилизации осуществляются на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства. Возврат транспортных средств владельцу производится в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется КМУ.

Министерство внутренних дел Украины в порядке, установленном Правительством, обеспечивает представление в ТЦК поддержки сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований в период.

Министерство инфраструктуры, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства в порядке, установленном КМУ, обеспечивают представление в ТЦК сведений о зарегистрированных в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины водных транспортных средств, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей определяет порядок и обеспечивает предоставление в ТЦК сведений о зарегистрированных тракторах, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машинах, сельскохозяйственной технике, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особое период.

С момента объявления общей мобилизации транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и состоящих на военном учете в ТЦК, запрещается отправлять в другие области или за пределы территории Украины, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, в аренду (лизинг), предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением, а также совершать другие действия, исключающие передачу таких транспортных средств военным формированиям.

Автор: Наталья Мамченко

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