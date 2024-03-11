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  1. В мире

Россияне жалуются на массовый сбой в работе цифровых сервисов

11:27, 11 марта 2024
Перебои зафиксированы как в Москве, так и в других регионах рф.
Россияне жалуются на массовый сбой в работе цифровых сервисов
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В рф произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов. Перебои зафиксированы как в Москве, так и в других регионах страны, пишут росСМИ.

В частности, пользователи транспортных карт "Тройка" начали сообщать о массовом сбое в работе системы. Они не смогли ее пополнить, а также получить билеты.

О сбое сообщает и само приложение "Тройка. Пополнение и проверка" для смартфонов. Пассажиры получили сообщение об аварии сервера.

Также сбой произошел в работе Казанского метрополитена. На станции оплата проходила через ручные валидаторы и кассы метро.

Кроме того, не работает официальное приложение для поиска и оплаты парковочного места в Москве.

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