Росіяни скаржаться на масовий збій у роботі цифрових сервісів

Перебої зафіксовані як у самій Москві, так і в інших регіонах рф.

У рф стався масовий збій у роботі цифрових сервісів. Перебої зафіксовані як у самій Москві, так і в інших регіонах країни, пишуть росЗМІ.

Зокрема, користувачі транспортних карток "Трійка" почали повідомляти про масовий збій у роботі системи. Вони не змогли її поповнити, а також отримати квитки.

Про збій повідомляє і сам додаток "Трійка. Поповнення та перевірка" для смартфонів. Пасажири отримали повідомлення про аварію сервера.

Також збій стався у роботі Казанського метрополітену. На станції оплата проходила через ручні валідатори та каси метро.

Крім того, не працює офіційний додаток для пошуку та оплати місця паркування в Москві.

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