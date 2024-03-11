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Нацполіція представила у Гаазі результати розслідування воєнних злочинів рф в Україні

13:17, 11 березня 2024
До заходу долучилися представники понад 30 країн.
Нацполіція представила у Гаазі результати розслідування воєнних злочинів рф в Україні
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Поліцейські представили результати розслідування воєнних злочинів в Україні на щорічному засіданні експертів в Гаазі. Як повідомили у Нацполіції, до заходу долучилися представники понад 30 країн — слідчі підрозділів країн Європи, США та Канади, а також представники Євроюсту та міжнародних неурядових організацій.

Зустріч відбулася у Штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди).

Представники української делегації поділилися з іноземними колегами унікальними як для поліцейських навичками у розслідуванні воєнних злочинів під час активної фази війни з використанням усіх новітніх можливостей та технологій.

Зокрема, ішлося про заходи, які застосовують фахівці Нацполіції з метою ідентифікації осіб, котрі вчиняють воєнні злочини в Україні. Серед таких:

  • розпізнавання злочинців за допомогою систем, які включають в себе мережу з понад 30 мільярдів зображень облич, отриманих з відкритих джерел в мережі інтернет;
  • верифікація воєнних злочинців у соціальних мережах, в тому числі — за допомогою інструментів пошуку аккаунтів соцмереж по фото Clearview та інструменту ідентифікації в соцмережах Artellence;
  • використання можливостей супутникового зв’язку та аналізу відео-фото матеріалів, отриманих з вилучених мобільних терміналів, камер відеоспостережень, камер відеоспостережень системи «Безпечне місто» тощо;
  • проведення OSINT досліджень (фото-відео матеріали, отримані в глобальній мережі);
  • використання міжвідомчої бази даних «Воєнний злочин», що містить відомості про 550 000 воєнних злочинців, факти скоєння воєнних злочинів та докази, виявлені під час військової агресії рф.

Начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе наголосив, що доступ до даних підсистеми «Воєнний злочин», яку створили фахівці Нацполіції, наданий усім Силам безпеки та оборони України.

«Це безпрецедентний випадок: всі силові відомства країни об’єднались не тільки для знищення ворога на полі бою, а й для здійснення над ними правосуддя в національних й міжнародних судах. Ми також обмінюємось даними про воєнних злочинців з Європолом, Євроюстом та іншими міжнародними партнерами, які допомагають нам у розслідувані цих злочинів», — зазначив він.

Як повідомляється, значних результатів вдалось досягнути і завдяки технічному оснащенню та профільному навчанню криміналістів у США, Японії, Німеччині, Нідерландах та інших провідних країнах світу.

За словами Максима Цуцкірідзе, кропітка праця у сукупності з використанням передових технологій вже дала понад 2,4 тисячі складених підозр, половина з яких уже скерована до суду.

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