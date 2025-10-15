Практика судів
В Україні запускають нову програму житлової підтримки ВПО в селах

18:12, 15 жовтня 2025
Ініціатива передбачає підтримку громад і опитування ВПО для визначення їхніх потреб.
В Україні запускають нову програму житлової підтримки ВПО в селах
Мінсоцполітики працює над новою програмою, спрямованою на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які бажають оселитися в сільській місцевості. У межах ініціативи планується створити механізми підтримки громад для облаштування житлових фондів у селах для таких сімей.

Заступник міністра соціальної політики Тетяна Кирієнко зазначила, що під час поїздок регіонами представники міністерства спілкувалися з переселенцями, які проживають у санаторіях. Багато з них висловили бажання залишитися жити в сільській місцевості.

Міністерство також планує провести опитування серед ВПО, які перебувають у місцях тимчасового розміщення, щоб визначити їхні побажання щодо майбутнього місця проживання, можливості самодопомоги та основні потреби.

Програма має на меті не лише забезпечити переселенців житлом, а й сприяти їхній інтеграції в місцеві громади, створюючи умови для комфортного та сталого життя в сільській місцевості.

