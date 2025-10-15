В Украине запускают новую программу жилищной поддержки ВПЛ в селах

Инициатива предусматривает поддержку общин и опрос ВПЛ для определения их потребностей.

Минсоцполитики Украины работает над новой программой, направленной на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, желающих поселиться в сельской местности. В рамках инициативы планируется создать механизмы поддержки общин для обустройства жилищного фонда в селах для таких семей, сообщили в ведомстве.

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко отметила, что во время поездок по регионам представители министерства общались с переселенцами, проживающими в санаториях. Многие из них выразили желание остаться жить в сельской местности.

Министерство также планирует провести опрос среди ВПЛ, находящихся в местах временного размещения, чтобы определить их пожелания относительно будущего места проживания, возможности самопомощи и основные потребности.

Программа направлена не только на обеспечение переселенцев жильем, но и на содействие их интеграции в местные общины, создавая условия для комфортной и устойчивой жизни в сельской местности.

